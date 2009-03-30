Инвалиды будут ездить на Газели

Сегодня Дзержинскому Центру коррекционного развития детей с ограниченными возможностями вручили ключи от автомобиля "Газель".

Машина оборудована гидроподъемником для перевозки людей-инвалидов. Подарок сделан местными властями в рамках президентской программы "Дети Беларуси". Напомним, программа утверждена главой государства в мае 2006-го. Она направлена на совершенствование медицинской помощи и оздоровление инвалидов, профилактики заболеваемости в раннем возрасте и улучшение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Виктория Свирская о жесте доброй воли подробнее.

Президентская программа "Дети Беларуси" - олицетворение государственной политики по поддержке и защите самых маленьких граждан Беларуси. Она уже названа самой успешной социальной программой. Благодаря ей расширены возможности получения детьми-инвалидами базового профессионального образования. Более пяти тысяч классов интегрированного обучения созданы в нашей стране. А с каждым годом число детей с ограниченными возможностями уменьшается. Опять-таки благодаря поддержке государства)

Тем не менее, 26 тысяч детей-инвалидов нуждаются в помощи. Прежде всего, психологической. Для этого и создаются реабилитационные центры. И, конечно же, материальная поддержка не менее важна. Тысячи пар ортопедической обуви, сотни кресел-колясок и десятки специальных машин - до конца этого года такие презенты от государства получат дети во всех регионах страны.

В Дзержинском центре обучаются дети не только из города. Многие ради минут бесценного общения преодолевают не один десяток километров. Как добираться? На ранее риторический вопрос вполне конкретный ответ - от властей. Их подарок - спецмашина - пришелся как нельзя кстати. К слову, это не первый презент дзержинским ребятам.

Двенадцатилетняя Женя в числе первых увидела чудомобиль. Именно ей через несколько минут и вручат заветные ключи. Пока же подарок на колесах ждет свою хозяйку, девочка привычно устраивается на заднем сидении маминой машины.

Вот момент передачи ключей. Поздравления... и сразу же тест-драйв. Машина оборудована специальным гидроподъемником и заехать туда на коляске действительно несложно. Теперь Жене и ее друзьям приноравливаться к авто уж точно не придется. Правда, пока машина без номеров. Но уже через неделю все границы в передвижении для детей с ограниченными возможностями исчезнут.

