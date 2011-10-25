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Инвалидам по зрению предложат руководство специализированными кружками на базе территориальных центров соцобслуживания Минска

25 октября 2011 18:23
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Оригинальные идеи готовы рассмотреть в каждом районе.

Программу социокультурной реабилитации укрепит фундамент безбарьерной среды. Чтобы жизнь «наощупь» стала проще, пешеходные переходы оборудуют звуковыми светофорами, подъезды – «говорящими» домофонами, а лифты – специальным оповещением, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Сенько, председатель Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов по зрению»:
За последние три года в Минске сделано очень много в плане безбарьерной среды инвалидов по зрению: начиная от окрашивания ступенек, первой и последней, и заканчивая подачей информационного материала.

Ирина Дудка, заместитель начальника управления социальной поддержки комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Конечно, вопросы есть. Мы стараемся их решать. Мы сегодня собрались с представителями общественного объединения, чтобы решать эти вопросы системно, комплексно.

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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