Инвалидам по зрению предложат руководство специализированными кружками на базе территориальных центров соцобслуживания Минска

Оригинальные идеи готовы рассмотреть в каждом районе.

Программу социокультурной реабилитации укрепит фундамент безбарьерной среды. Чтобы жизнь «наощупь» стала проще, пешеходные переходы оборудуют звуковыми светофорами, подъезды – «говорящими» домофонами, а лифты – специальным оповещением, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Сенько, председатель Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов по зрению»:

За последние три года в Минске сделано очень много в плане безбарьерной среды инвалидов по зрению: начиная от окрашивания ступенек, первой и последней, и заканчивая подачей информационного материала.

Ирина Дудка, заместитель начальника управления социальной поддержки комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Конечно, вопросы есть. Мы стараемся их решать. Мы сегодня собрались с представителями общественного объединения, чтобы решать эти вопросы системно, комплексно.