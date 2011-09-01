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Интервал движения поездов в минском метро сократился с трех до двух минут

01 сентября 2011 06:26
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Сейчас на линиях работают полсотни составов.В сутки они выполняют более тысячи двухсот рейсов и перевозят до восьмисот тысяч человек.
# общество

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