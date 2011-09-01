Интервал движения поездов в минском метро сократился с трех до двух минут

По традиции они получат подарочное издание «Мая Радзіма — Беларусь». А первый урок посвящен родной стране.
Лето прощается с минчанами, солнцем и свежим ветерком. Чем запомнились эти три месяца горожанам мы узнали в сегодняшнем опросе.
Теперь по будням в час пик электрички будут ходить с меньшим интервалом. Новый график предусматривает увеличение потока пассажиров.
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