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Интернет-услуга 4G с 23 декабря доступна жителям областных городов Беларуси

23 декабря 2016 05:52
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Новости Беларуси. Новая волна информационных инноваций. Сегодня услуга 4G станет доступна жителям областных городов. Таким образом, ее потенциальными пользователями окажутся более 5,5 миллионов белорусов. На очереди – более 30 районных центров: туда услуга придет в январе.

Сверхвысокие скорости передачи данных – это главное преимущество связи четвертого поколения. Если для смартфонов с поддержкой 3G 42 мегабита в секунду – это максимум, то 4G позволяет «разгоняться» гораздо быстрее – свыше 100 мегабит в секунду.

А вот технологию 5G в Беларуси начнут развивать в 2017 году. А это уже эволюция не только Интернета, но и гаджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Интернет

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