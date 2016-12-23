Интернет-услуга 4G с 23 декабря доступна жителям областных городов Беларуси

Новости Беларуси. Новая волна информационных инноваций. Сегодня услуга 4G станет доступна жителям областных городов. Таким образом, ее потенциальными пользователями окажутся более 5,5 миллионов белорусов. На очереди – более 30 районных центров: туда услуга придет в январе.

Сверхвысокие скорости передачи данных – это главное преимущество связи четвертого поколения. Если для смартфонов с поддержкой 3G 42 мегабита в секунду – это максимум, то 4G позволяет «разгоняться» гораздо быстрее – свыше 100 мегабит в секунду.

А вот технологию 5G в Беларуси начнут развивать в 2017 году. А это уже эволюция не только Интернета, но и гаджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.