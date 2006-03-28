Интернет становится: двуполым

Таковы выводы и российских, и американских исследователей. Как выяснилось, всемирной сетью пользуются равное количество представителей обоих полов. Они с одинаковой частотой покупают товары, заказывают туры и посещают свои банковские счета. Мужчины чаще читают новости, сводки погоды, спортивную информацию, загружают программы или музыку. Женщины предпочитают общаться на форумах, обмениваться почтой, посещать туристические, медицинские, образовательные сайты. Одинаковый интерес обе аудитории проявили к поисковикам и интернет-магазинам. Слабый пол больше покупает книги, билеты в театр, косметику, сильный - компьютерную и бытовую технику. К тому же, если женщины чаще всего пользуются интернетом с 12 до 18 часов, то мужчины - предпочитают время с 6 вечера до полуночи.