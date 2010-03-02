Интернет стал в США третьим по популярности источником новостей

Интернет стал третьей по величине новостной платформой в США, уступив лишь местным и национальным телеканалам. Онлайновые СМИ обошли национальные местные газеты, а также радио.

Таковы результаты опроса, проведенного исследователями Pew Research Center. 59% опрошенных американцев заявили, что получают новостную информацию как из офлайновых, так и из онлайновых источников. В целом исследователи отмечают многоплатформенность современных потребителей новостей.

Так, треть владельцев мобильников используют их для чтения новостей. 28% респондентов настроили домашнюю страницу таким образом, чтобы в ней были новости из интересных им источников. Более трети (37%) опрошенных как-либо реагировали на новости – в частности, писали отзывы и комментарии, либо делились ими в социальных сетях.

Три четверти американцев, читающих онлайновые новости, получают их вместе с письмами или сообщениями в социальных сетях. Делятся ссылками 52% опрошенных читателей новостей.

Всего Pew Research Center опросил 2259 человек старше 18 лет. Опрос проходил по телефону. Считается, что опрос репрезентативен для всего континентального населения США, пишет Lenta.ru.