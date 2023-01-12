Интернет-магазин, кафе или салон красоты. Бизнес-школа поможет женщинам Могилёва открыть собственное дело

Новости Беларуси. В Могилеве в 2023 году появится женская бизнес-школа. Городской центр развития предпринимательства совместно с Белорусским союзом женщин планирует запустить цикл стартап-мероприятий. Они будут полезны представительницам прекрасного пола, которые разрабатывают свое собственное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщинам расскажут, как открыть свой бизнес, познакомят с основами его продвижения в соцсетях, юридическими аспектами предпринимательской деятельности. Историями своих достижений поделятся успешные предприниматели Могилева. Сейчас организаторы предлагают будущим слушательницам принять участие в онлайн-опросе и рассказать, какие темы им будут наиболее интересны.

Альбина Самусенко, начальник отдела Могилёвского городского центра развития малого предпринимательства:

Сегодня мы получили уже определенную обратную связь. Наибольшее количество голосов у нас получилось по таким темам, как открыть свой бизнес от «А» до «Я». Например, если женщина хочет открыть интернет-магазин, мы полностью соберем бизнес-школу такую, где их обучим, как открыть свой бизнес. Например, интернет-магазин, кафе либо салон красоты.