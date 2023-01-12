Интернет-магазин, кафе или салон красоты. Бизнес-школа поможет женщинам Могилёва открыть собственное дело
Новости Беларуси. В Могилеве в 2023 году появится женская бизнес-школа. Городской центр развития предпринимательства совместно с Белорусским союзом женщин планирует запустить цикл стартап-мероприятий. Они будут полезны представительницам прекрасного пола, которые разрабатывают свое собственное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщинам расскажут, как открыть свой бизнес, познакомят с основами его продвижения в соцсетях, юридическими аспектами предпринимательской деятельности. Историями своих достижений поделятся успешные предприниматели Могилева. Сейчас организаторы предлагают будущим слушательницам принять участие в онлайн-опросе и рассказать, какие темы им будут наиболее интересны.
Альбина Самусенко, начальник отдела Могилёвского городского центра развития малого предпринимательства:
Сегодня мы получили уже определенную обратную связь. Наибольшее количество голосов у нас получилось по таким темам, как открыть свой бизнес от «А» до «Я». Например, если женщина хочет открыть интернет-магазин, мы полностью соберем бизнес-школу такую, где их обучим, как открыть свой бизнес. Например, интернет-магазин, кафе либо салон красоты.
Также в рамках школы уже в октябре 2023 года пройдет первый областной стартап-форум «Женщина и бизнес», куда пригласят активных и успешных деловых леди. К слову, в Беларуси женское предпринимательство активно набирает обороты. С каждым годом все больше представительниц прекрасного пола открывают свое собственное дело. Чаще в сфере услуг, индустрии красоты, дизайне и внешкольном допобразовании.
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