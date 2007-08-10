В столице проходит конкурс благоустройства и санитарного состояния территорий учреждений, подчиненных Комитету по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Татьяна Бируля, воспитатель по трудовому обучению детдома-интерната для детей с особенностями психофизического развития, решила подарить ребятам сказку. И не какую-нибудь, а самую что ни на есть осязаемую. Сама смастерила домик для Бабы-Яги, придумала и печку с Емелей. Но, говорит Татьяна Вадимовна, в одиночку территорию не благоустроишь. За красоту своего дворика болеет, можно сказать, весь интернат.

Цветы, клумбы повсюду - как театр с вешалки, интернат начинается с дворика. Год от года, говорят организаторы конкурса, растительность во двориках становится все богаче. А мини-скульптуры в окружении цветов - это, можно сказать, модные веяния. У детского дома-интерната, не впервые участвующего в подобных конкурсах, имеются свои дизайнерские секреты.

В нынешнем конкурсе, который проводит Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, участвует 6 интернатов. Оценивая благоустройство и санитарное состояние, специалисты учли буквально все: и внешний вид фасадов, и качество подъездных путей. Но главное - это все-таки озеленение. Наводить цветочную красоту и создавать композиции - опять-таки со сказочным колоритом - в 3-м психоневрологическом интернате помогали сами его жильцы.

Усилия всех конкурсантов не останутся незамеченными. Красивые дворики будут радовать глаз и дальше. Что же касается лидера по благоустройству, то им стал третий психоневрологический интернат. Второе место занял детдом-интернат для детей с особенностями психофизического развития. Победители конкурса будут награждены грамотами Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, а также денежными премиями.

