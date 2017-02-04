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Интересно не только детям, но и родителям: в Минске открылся семейный фестиваль

04 февраля 2017 10:45
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Новости Беларуси. От научных опытов до модного дефиле. В Минске отрылся семейный фестиваль. Море развлечений сконцентрировано в одном месте.

Спорт, наука, образование. Формат отдыха предполагает, что интересно будет не только детям, но и их родителям.

К примеру, на одной площадке собраны все лучшие игры и спортивные занятия.

На другой – можно почувствовать себя юным ученым, попробовать свои силы в ребусах и поучаствовать в мастер-классах. Кроме этого, в рамках фестиваля проходят выставки игрушек, а также модный показ детской одежды, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.    

# общество # Фестиваль

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