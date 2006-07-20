Интерес российских туристов к Беларуси растет

В Федеральном агентстве по туризму России констатируют рост интереса российских туристов к Беларуси. На российском туристическом рынке активно работают несколько компаний, специализирующихся на организации туров в Беларусь. Наибольшим спросом пользуются оздоровительные туры. Начинает продвигаться сельский и экологический туризм. Беларусь богата достопримечательностями, поэтому на российском рынке представлены маршруты по историческим местам республики, включающие посещение областных центров, а также древних городов Заславль, Полоцк, Несвиж, Туров и других, отметили в Ростуризме. Многие российские туристы считают своим долгом посетить места, связанные с Великой Отечественной войной, - Брестскую крепость-герой, мемориальный комплекс "Хатынь". Среди любителей спортивного туризма устойчивым спросом пользуются водные маршруты по рекам Днепр, Неман, Березина. Активно россияне осваивают и новый горнолыжный центр в Силичах.