Интерьерные подушки: как правильно подбирать и ухаживать

Большие, маленькие, в форме валика, прямоугольника, квадрата… Без подушек сложно представить современный уютный интерьер. Они дополняют, оттеняют, расставляют акценты, обобщают цвета и формы в дизайне комнат. И потому заслуженно стали фаворитами среди домашних аксессуаров.

Лада Булло, дизайнер:

Если это гостиная, то, как правило, фоном для подушки будет диван, кресло. Конечно, подбор подушки очень зависит от этого фона.

Если у вас однотонный диван, отдайте предпочтение подушкам с геометричным или цветочным рисунком. Для мебели с яркой обивкой выбирайте более сдержанные решения.

Еще одно дизайнерское предложение – серия мягких историй, в которых сочетается лаконичное и броское.

Лада Булло, дизайнер:

Был такой термин «думка». Раньше эти «думки» наполнялись конским волосом или, например, сеном. Можно было полежать, подумать на такой подушечке. Они издавали какой-то аромат. Сейчас такая традиция сохранилась, особенно на Юге. Там наполняют, например, высушенной лавандой. Она и ароматерапию проводит, подушечка приятна на ощупь, и, конечно, приятно на ней полежать и подумать о вечном.

Многообразие существующих техник позволяет выполнять подушки в стиле пэчворк или квилтинг, украшать их аппликациями и всеми видами вышивки.

Все более популярны в интерьерной моде принты. С их помощью вы можете получить на подушке любое желаемое изображение, сообщили в программе «Большой завтрак».

Лада Булло, дизайнер:

Если это в спальне, то там, как правило, очень много текстиля. Это и покрывало, и балдахин, если будуар какой-то. Подушка в композиции собирает интерьер.

Поэтому подбор подушки – важное и ответственное дело для каждой хозяйки. В интерьерных бутиках, как правило, есть возможность пролистать текстильные книги, в которых уже подобраны компаньоны для каждого вида ткани. Это значительно упрощает выбор.

Второй, беспроигрышный, вариант – отправляться за подушками с образцами обоев, ткани штор и обивки дивана. Тогда вы не прогадаете даже в нюансах.

А после того, как подушки стали непременным атрибутом интерьера, не забывайте об уходе. Объект пристального внимания – чехол. Он, как правильно, крепится потайной молнией или пуговицами и легко снимается.

Лада Булло, дизайнер:

Нужно поинтересоваться, как ухаживать за тканью, из которой шьется этот чехол. Безусловно, там, где вышивка, нужна, как правило, химчистка. Где используется флокированная ткань, там может быть влажная и сухая чистка. Однотонные ткани, как правило, стираются. Но, опять же, если у вас квилтинг, сшиты кусочки, то лучше не рисковать. Они могут покрасить друг друга. Если это натуральные красители, а они еще иногда встречаются, тогда они могут покрасить друг друга. Конечно, надо стараться отдавать в чистку. Это самое простое, что можно сделать.

Многие ткани можно стирать, в щадящем режиме, при небольшой температуре. Это несложно.

Интерьерные подушки, не требуя особых хлопот, способны придать интерьеру новое звучание. Они могут как смягчить, так и сделать интерьер более броским.