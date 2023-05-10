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Интерактивные площадки и конкурсы. Стартовала акция МЧС «Не оставляйте детей одних!»

10 мая 2023 08:17
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Новости Беларуси. «Не оставляйте детей одних!» МЧС Беларуси приурочила акцию к международным дням семьи и защиты детей. До 1 июня внимание будет приковано к проблемам детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель – снизить количество чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних и обеспечить их безопасность дома, на улице, в местах отдыха, на водоемах.  

Мероприятия пройдут в два этапа. Сначала интерактивные площадки с конкурсами, викторинами, играми, участникам которых вручат сувенирную и обучающую продукцию от МЧС, организуют в многолюдных местах, где родители проводят время вместе с детьми: торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, магазинах, а также учреждениях здравоохранения.  

Интерактивные площадки и конкурсы. Стартовала акция МЧС «Не оставляйте детей одних!»-1

В преддверии Международного дня семьи (15 мая) состоится конкурс тематических видеороликов «Семья безопасности». Мероприятия второго этапа пройдут с 22 мая до конца месяца. Акцент сместится на многодетные и находящиеся в социально-опасном положении семьи.  

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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