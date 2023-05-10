Интерактивные площадки и конкурсы. Стартовала акция МЧС «Не оставляйте детей одних!»

Новости Беларуси. «Не оставляйте детей одних!» МЧС Беларуси приурочила акцию к международным дням семьи и защиты детей. До 1 июня внимание будет приковано к проблемам детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель – снизить количество чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних и обеспечить их безопасность дома, на улице, в местах отдыха, на водоемах.

Мероприятия пройдут в два этапа. Сначала интерактивные площадки с конкурсами, викторинами, играми, участникам которых вручат сувенирную и обучающую продукцию от МЧС, организуют в многолюдных местах, где родители проводят время вместе с детьми: торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, магазинах, а также учреждениях здравоохранения.