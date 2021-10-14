Интерактивная карта с пунктами вакцинации появилась на сайте Минздрава

Новости Беларуси. На сайте Министерства здравоохранения Беларуси появилась интерактивная карта пунктов вакцинации против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно найти информацию о режиме работы каждого из них и контактные телефоны. Всего прививки делают по более чем 850 адресам. Пункты работают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, здравпунктах предприятий, территориальных центрах социального обслуживания населения и метро. В сельской местности организованы мобильные бригады.