Интерактив и реконструкция боя. Что посмотреть на «Линии Сталина» в День танкиста?

Новости Беларуси. 12 сентября в Беларуси отмечается День танкиста. Масштабные празднования проходят на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерактив и реконструкция боя – программа более чем насыщенная. Зрители станут свидетелями баталий, за основу которых взяты сражения советских войск в Афганистане. Состоится и показательное выступление экипажа танкового биатлона, участника АрМИ-2021.