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Интерактив и реконструкция боя. Что посмотреть на «Линии Сталина» в День танкиста?

12 сентября 2021 11:06
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Новости Беларуси. 12 сентября в Беларуси отмечается День танкиста. Масштабные празднования проходят на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерактив и реконструкция боя. Что посмотреть на «Линии Сталина» в День танкиста?-1

Интерактив и реконструкция боя – программа более чем насыщенная. Зрители станут свидетелями баталий, за основу которых взяты сражения советских войск в Афганистане. Состоится и показательное выступление экипажа танкового биатлона, участника АрМИ-2021.

Интерактив и реконструкция боя. Что посмотреть на «Линии Сталина» в День танкиста?-4

День танкиста отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Праздник ведет свою историю с советских времен и установлен в июле 1946 года в ознаменование выдающихся заслуг бронетанковых и механизированных войск в Великой Отечественной войне.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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