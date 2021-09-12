Интерактив и реконструкция боя. Что посмотреть на «Линии Сталина» в День танкиста?

Новости Беларуси. 12 сентября в Беларуси отмечается День танкиста. Масштабные празднования проходят на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 12 сентября в Беларуси отмечается День танкиста. Масштабные празднования проходят на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интерактив и реконструкция боя – программа более чем насыщенная. Зрители станут свидетелями баталий, за основу которых взяты сражения советских войск в Афганистане. Состоится и показательное выступление экипажа танкового биатлона, участника АрМИ-2021.
День танкиста отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Праздник ведет свою историю с советских времен и установлен в июле 1946 года в ознаменование выдающихся заслуг бронетанковых и механизированных войск в Великой Отечественной войне.