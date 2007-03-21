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Интеллектуальный марафон на старте!

21 марта 2007 14:46
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Заключительный этап Республиканской Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам стартует в Минске в понедельник 26 марта.

Торжественная церемония открытия интеллектуального марафона, который продлиться целую неделю, состоится в лицее Белгосуниверситета. Участвуют  16 команд из всех уголков Беларуси. Олимпиада по русскому языку пройдёт на базе 7-ой столичной гимназии, а состязания по физике и информатике - в 51-ой минской школе. 

В Минске действует целая система по повышению качества образования. В нее входят инновационные учреждения и профильные классы, госпрограмма "Молодые таланты Беларуси", Специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодёжи. Несколько лет назад приступили к созданию банка об данных одарённых людях Минска.

# общество

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