Интеллектуальный марафон на старте!

Заключительный этап Республиканской Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам стартует в Минске в понедельник 26 марта.

Торжественная церемония открытия интеллектуального марафона, который продлиться целую неделю, состоится в лицее Белгосуниверситета. Участвуют 16 команд из всех уголков Беларуси. Олимпиада по русскому языку пройдёт на базе 7-ой столичной гимназии, а состязания по физике и информатике - в 51-ой минской школе.

В Минске действует целая система по повышению качества образования. В нее входят инновационные учреждения и профильные классы, госпрограмма "Молодые таланты Беларуси", Специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодёжи. Несколько лет назад приступили к созданию банка об данных одарённых людях Минска.