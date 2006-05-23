Интеллектуальная, но все-таки собственность

Представители Министерства образования и Всемирной организации интеллектуальной собственности обсудили проблемы образования и управления в сфере интеллектуальной собственности. На международную конференцию, которая продлится три дня, съехались гости из 20 стран Центральной и Восточной Европы. В центре внимания совместные инновационные проекты, проблемы защиты авторских прав, а также белорусский опыт создания парка высоких технологий. В рамках конференции запланировано также подписание договора с Российским государственным институтом интеллектуальной собственности о сотрудничестве в подготовке кадров и соглашений с патентными ведомствами Латвийской республики и республики Молдова об обмене патентной информацией.