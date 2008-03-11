Интеллект, коммуникабельность и собственное мнение

В столице стартовал второй этап совместного проекта Мингорисполкома и Академии управления при Президенте Республики Беларусь "Минская смена: лидер-2008".

За высокое звание поборются 80 студентов из 17 вузов. Это те, кто прошел тестирование на лидерские качества. Уже завтра с молодыми людьми начнут заниматься педагоги и психологи. По окончанию "Школы лидера" выберут 13 самых интеллектуально-развитых и волевых. Вместе со специалистами управлений и ведомств Мингорисполкома активисты будут участвовать в разработке ряда городских проектов.

"Они будут работать по 13 направлениям: культура, физкультура, здравоохранения финансы, - сообщил Виталий Брель, начальник отдела по делам молодежи Мингорисполкома. - И каждая группа будет разрабатывать проекты. И лучшие проекты будут заслушаны на заседании Мингорисполкома и получат свое дальнейшее развитие."

