Институт​ Pantone назвал главный цвет 2022 года

Американский Институт цвета назвал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона доминирующим в модных тенденциях 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный цвет 2022 года Very Peri встречается в природе, им окрашены цветы лаванды и птицы не наших широт. Он демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность.