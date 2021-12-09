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Институт​ Pantone назвал главный цвет 2022 года

09 декабря 2021 10:14
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Американский Институт цвета назвал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона доминирующим в модных тенденциях 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Институт​ Pantone назвал главный цвет 2022 года-1

Главный цвет 2022 года Very Peri встречается в природе, им окрашены цветы лаванды и птицы не наших широт. Он демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность.  

# Новый год # общество # Фотофакт

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