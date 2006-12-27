Институт национальной безопасности отмечает 60-летие

Единственное учебное заведения такого профиля в нашей стране за эти годы выпустило более ста генералов. А имена 28 выпускников, героически погибших при выполнении долга, до сих пор в Комнате славы.Сейчас институт тесно сотрудничает с Академией ФСБ Российской Федерации. Обмен опытом и взаимные стажировки с соседями - уже норма. Ежегодно в стенах вуза проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации свыше тысячи курсантов и слушателей. С конца 90-х здесь обучают и девушек. В День рождения института, чтобы вновь увидеться с преподавателями и коллегами, в Минск приехали выпускники 70-х.