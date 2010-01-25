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  • Институт государственной службы Академии управления при Президенте и Национальная библиотека Беларуси подписали протокол о сотрудничестве

Институт государственной службы Академии управления при Президенте и Национальная библиотека Беларуси подписали протокол о сотрудничестве

25 января 2010 18:29
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Теперь преподаватели и слушатели смогут готовиться к занятиям, используя материалы, доступные узкому кругу специалистов.

Сотрудники института сегодня же смогли оценить внушительный книжный фонд алмаза знаний, заглянуть в мировые базы данных, а также увидеть смотровую площадку и музей редкой книги.

Николай Щёкин, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
То, что мы изучаем, относится к философии госуправления, к госуправлению. Эта специфика отражена не во всех учебно-методических пособиях. И это проблема. Сегодня мы договариваемся о том, чтобы Национальная библиотека нам оказывала непосредственную помощь в подборе этой литературы для дальнейшего обучения.

# общество # Образование

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