Институт государственной службы Академии управления при Президенте и Национальная библиотека Беларуси подписали протокол о сотрудничестве

Теперь преподаватели и слушатели смогут готовиться к занятиям, используя материалы, доступные узкому кругу специалистов.

Сотрудники института сегодня же смогли оценить внушительный книжный фонд алмаза знаний, заглянуть в мировые базы данных, а также увидеть смотровую площадку и музей редкой книги.

Николай Щёкин, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

То, что мы изучаем, относится к философии госуправления, к госуправлению. Эта специфика отражена не во всех учебно-методических пособиях. И это проблема. Сегодня мы договариваемся о том, чтобы Национальная библиотека нам оказывала непосредственную помощь в подборе этой литературы для дальнейшего обучения.