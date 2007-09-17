Инспекторы проверяют автошколы

В Минске 17 сентября начались рейды по контролю за практическим обучением вождению.

По итогам прошлого года число ДТП с участием молодых водителей выросло на 46%. При этом случаи со смертельным исходом увеличились на 62 %. Причину негативной статистики многие видят в недостаточном контроле за учебным процессом в автошколах.

В этом году уже было приостановлено действие сертификатов 44 автошкол, а 8 закрылись сами. Несмотря на усиление контроля за дорогой, меньше ДТП не становится. Инспекторы стараются "зрить в корень" и ведут борьбу с первопричиной - некачественным обучением науке крутить баранку. Первые две остановленные в рейде машины с буквой "У", вызвали удивление. У инструкторов по вождению не оказалось свидетельств не право обучения.

Нарушения по заполнению документации самые распространенные. Записи делают не вовремя. Часто показания спидометра и путевого листа не совпадают. Иногда даже на 200 километров. С пылу с жару остановили машину с курсантом на улице, по которой движение учебных машин запрещено. Водитель двигался без включенных фар. В салоне сидел еще и пассажир, что также не допускается правилами. Возникли вопросы и по путевому листу.

Погоня за уехавшим инструктором оказалась ложной. С документами у водителя полный порядок. Однако это скорее исключение, нежели правило. Результаты проверок показывают, что во многих автошколах уровень организации учебного процесса крайне невысокий. Несомненно, это одна из причин увеличения числа ДТП с водителями со стажем до 3 лет.

