Инспекторы ГАИ в роли прокуроров

В Витебской области для сотрудников дорожной патрульной службы будут организованы курсы по изучению нового Кодекса об административных правонарушениях. Новый свод правил вступит в силу уже с 1 марта. Именно на инспекторов ГАИ теперь ляжет бремя доказательства вины за нарушение правил дорожного движения. При составлении протокола они обязаны приглашать понятых, свидетелей, а также использовать технические средства для доказательства вины участника ДТП. Поэтому доскональное изучение законов и строгое их соблюдение - крайне важно для сотрудников ГАИ. А потому нагрузки на них возрастут многократно, причём численность увеличиваться не будет.