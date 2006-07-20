Иностранных выпускников, получивших дипломы в Беларуси, пересчитают

В Министерстве образования будет создан банк данных выпускников-иностранцев. Наша страна намерена и далее обмениваться студентами и проводить взаимные стажировки молодых специалистов. При условии заключения соответствующих двусторонних договоров возможно также обучение иностранных студентов у нас на бесплатной основе. В ближайшем будущем планируется начать работу по созданию представительств вузов страны за рубежом. Белорусское образование ценится во многих странах. Сегодня в наших учебных заведениях обучаются граждане более чем из 50 стран мира - Литвы, Польши, Германии, Китая, Индии, Вьетнама, США и других. Кроме того, это еще и возможность развивать экономические и политические отношения.