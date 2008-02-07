Иностранных священников будут приглашать по новым правилам

Приглашение возможно по согласованию с Уполномоченным по делам религий и национальностей и не более чем на год.Срок этот может быть как продлен, так и сокращен. Соответствующее положение утвердил Совет министров.



Религиозные объединения не менее чем за месяц до прибытия зарубежного гостя должны направить Уполномоченному сведения о его цели приезда в Беларусь.



Согласованию также подлежит приглашение иностранцев для преподавания и обучения в духовных учебных заведениях, участия в благотворительных и других массовых мероприятиях религиозных организаций. Приглашенный иностранец не имеет права заниматься религиозной деятельностью там, где она заранее не была согласована.