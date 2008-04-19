Иностранные военные атташе посетили 61-ю истребительную авиабазу в Барановичах

В их числе представители США, Германии, Швеции и ряда других европейских стран. Гостям показали модернизированные в Беларуси истребители СУ-27 и МиГ-29. Особый интерес вызвали боевые возможности этих самолетов. Они существенно превосходят многие зарубежные аналоги. Например, на МиГ-29 установлено 15 мировых рекордов. Военные дипломаты также ознакомились с системой подготовки белорусских военных летчиков. Зарубежные офицеры смогли лично оценить современные тренажеры и обучающие программы.