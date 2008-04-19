Прямой эфир

Иностранные военные атташе посетили 61-ю истребительную авиабазу в Барановичах

19 апреля 2008 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В их числе представители США, Германии, Швеции и ряда других европейских стран. Гостям показали модернизированные в Беларуси истребители СУ-27 и МиГ-29. Особый интерес вызвали боевые возможности этих самолетов. Они существенно превосходят многие зарубежные аналоги. Например, на МиГ-29 установлено 15 мировых рекордов. Военные дипломаты также ознакомились с системой подготовки белорусских военных летчиков. Зарубежные офицеры смогли лично оценить современные тренажеры и обучающие программы.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 апреля 2008 16:47

В горнолыжном спорткомплексе "Логойск" состоялось открытие байкерского сезона

19 апреля 2008 16:46

В Минск вернулись белорусские спецназовцы, покорившие самую высокую точку Венесуэлы

19 апреля 2008 16:45

100 любителей экстрима проходят "школу выживания" в гомельских лесах