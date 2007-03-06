Иностранные граждане в Беларуси должны быть в безопасности

В законодательстве Беларуси вскоре появится Институт дополнительной защиты иностранцев.Это предусмотрено в новом проекте закона "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь". Сегодня документ рассмотрят депутаты на заседании профильной комиссии. В частности, в документе определяется порядок идентификации личности, признания иностранца беженцем, сформулированы его обязанности. Закреплено, что этот статус - дополнительная или временная защита - в Беларуси не могут быть предоставлены тем иностранцам, которые совершили преступление против человечества, а также виновным в совершении деяний, противоречащих принципам ООН. На рассмотрение в Овальный зал документ поступит на предстоящей весенней сессии, которая начнет свою работу с начала апреля.