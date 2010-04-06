Иностранные дипломаты будут наблюдать за выборами в местные Советы депутатов

Об этом сообщили в Центризбиркоме Беларуси.

Несмотря на мировую практику, которая не подразумевает участия в этом виде избирательной кампании международных наблюдателей, некоторые организации все же изъявили желание прислать своих представителей.

Белорусский ЦИК предложил предоставить такую возможность аккредитованным в Минске иностранным дипломатам. Заявки подали уже три десятка представителей дипмиссий. В Центризбиркоме предполагают, что в итоге эта цифра увеличится вдвое.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Аккредитация иностранным дипломатам гарантирована. Во время встречи, которая проходила в ЦИК, руководство Центральной комиссии договорилось об этом с дипломатами европейских государств.

Я думаю, что все государства, которые хотят наблюдать за выборами, будут иметь такую возможность. Они будут аккредитованы как международные наблюдатели и будут пользоваться всеми правами, которыми пользуются наблюдатели иностранных государств.

На сегодня поступили заявки от 29 дипломатов, которые представляют 16 государств Европы, Азии и Америки.

Напомним, выборы депутатов в местные Советы пройдут в Беларуси 25 апреля.