Иностранное водительское удостоверение в Беларуси станет недействительным

Водители-иностранцы должны заменить свое водительское удостоверение на белорусское после трех месяцев пребывания в стране.Это требование распространяется и на белорусов, имеющих иностранные водительские удостоверения. Не исключение и россияне. Кроме того, если иностранцу выдано разрешение на временное проживание в Беларуси, он получает водительское удостоверение ограниченного срока действия. В то же время, иностранцы, постоянно проживающие в Беларуси, получат права сроком на 10 лет.