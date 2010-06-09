Иностранцы в Беларуси обязаны зарегистрироваться не только по месту жительства, но и по месту пребывания

Соответствующий указ подписал Президент. Нововведение позволит повысить эффективность контроля за пребыванием иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране.Теперь они обязаны зарегистрироваться не только по месту жительства, но и по месту пребывания не позднее одного месяца со дня прибытия. Также урегулирован порядок регистрации по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.