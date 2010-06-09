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Иностранцы в Беларуси обязаны зарегистрироваться не только по месту жительства, но и по месту пребывания

09 июня 2010 08:06
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Соответствующий указ подписал Президент. Нововведение позволит повысить эффективность контроля за пребыванием иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране.Теперь они обязаны зарегистрироваться не только по месту жительства, но и по месту пребывания не позднее одного месяца со дня прибытия. Также урегулирован порядок регистрации по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
# общество

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