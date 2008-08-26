Иногородние студенты получают заветные ключи от комнат в общежитиях

Однако справить новоселье удастся не всем. Только в столице около 30-40% студентов будут вынуждены самостоятельно решать проблему жилья.

Занести в общежитие чемодан для Юли оказалось сложнее чем получить здесь комнату. Отличница, староста и просто красавица комнату получила без проблем. Но если Вы не гуру от науки, не выдающийся спортсмен или любимое чадо матери-одиночки то и на льготы при заселении рассчитывать не стоит. Около 30% студентов в этом году рискуют услышать.

Впрочем, ночевать на вокзале студентам не дадут. Так в БГУ, например, заработала "горячая" линия по заселению. Те же "мученики науки" кому романтики жизни в общежитии вкусить не удасться, оккупируют съемные квартиры и комнаты. На сайте БГУ предложения о сдаче жилья самые разнообразные. Грызть гранит науки можно в условиях повышенной комфортности и за немалую плату. А можно колоть дрова сердобольному дедушке и проживать бесплатно.

И все-таки проблема уже решается. Пока студенты ломают голову над заселением, строители трудятся не покладая рук. Уже в 2010 году на этом месте откроет свои двери новое комфортабельное общежитие. Но главная надежда белорусских альма-матер – строительство студенческой деревни. Тогда еще около девяти тысяч студентов смогут услышать заветное.

