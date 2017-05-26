«Инициативами можно поделиться»: Форум молодежного парламентаризма собрал юных активистов всей Беларуси

Новости Беларуси. Форум молодежного парламентаризма собрал юных активистов со всей республики. Всего 140 человек. Проходит подобная встреча уже 11 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди актуальных тем – финансовая грамотность молодежи, вопросы организации факультативов в школах, поступления в вузы и даже инклюзивное образование.

Насыщенная и программа. Она включает в себя диалог-дискуссию, интерактивные выставки, разработку социально значимых проектов, разнообразные культурные мероприятия. Многие ребята – делегаты опытные. Они принимали участие в различных республиканских и даже международных встречах представителей первичек и пионерских организаций. Опытом делились и те, кто участие в подобных форумах принимал несколько лет назад.