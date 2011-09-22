Инфраструктура на белорусском участке внешней границы Таможенного союза названа экспертами одной из лучших в мире

О перспективах и проблемах работы в Таможенной тройке говорили в Минске международные эксперты. Это крупное интеграционное объединение эксперты называют большим достижением трех государств и действенным шагом к единому таможенному пространству, которое заработает уже с нового года.

В спецодежду из тканей этого предприятия одеваются и в Казахстане, и в России. Здесь отмечают устойчивый рост экспорта на страны Таможенного союза. Ведь торговать стало теперь выгоднее, а доставлять товар быстрее – стерлись границы внутри Таможенной тройки.

Андрей Певень, начальник отдела продаж по СНГ и дальнему зарубежью:

Наши позиции там еще более укрепились. Мы конкурируем не только с производителями СНГ, но и Юго-Восточной Азии. Даже из Китая дольше ждать ткань, чем из Беларуси, хотя мы находимся за пять тысяч км, а Китай уже за 140 км от Алма-Аты.

А это уже Витебск, где менеджеры думают, как побыстрее расширить сеть продаж в Казахстане.

Николай Силинов, генеральный директор предприятия по производству упаковки:

Констатирую тот факт, что мы сократили свои затраты на перевозку. Раньше машины простаивали в очередях, теряли время.



Выгоду от Таможенного союза признал и частный бизнес, который все новшества традиционно встречает настороженно. Набирают обороты приграничная торговля и кооперационные связи. К фирмам и малым предприятиям стран Таможенной тройки стали пристальней присматриваться европейские партнеры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Георгий Бадей, председатель правления Бизнес-союза предпринимателей имени профессора М. Кунявского:

Если оценивать Таможенный союз с точки зрения бизнеса, то, в целом, это очень нужное и правильное направление движения наших стран. Совершенствовать наше законодательство, регулирующее таможенную политику, следует.

Тем временем, эксперты констатируют: Таможенный союз позволит Беларуси, России и Казахстану активно интегрироваться в глобальную экономику. О стремлении к более тесном партнерству, в частности, с белорусской таможней, уже заявляют в ВТО.

Микурия Кунио, генеральный секретарь Всемирной таможенной организации:

ВТО устанавливает международные стандарты в таможенной деятельности. И нам очень приятно, что ваша белорусская служба активно внедряет их в свою деятельность. Тем более, что Беларусь – часть Таможенного союза, а значит и вносит вклад и в развитие таможенного дела в мире.



Инфраструктуру на белорусском участке внешней границы Таможенного союза на форуме в Минске назвали одной из лучших в мире. Ее обустроенность способствует развитию внешней торговли стран Союза, и это видно по растущему товарообороту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Бельянинов, председатель Федеральной таможенной службы России:

Серьезных угроз мы не увидели после того, как таможенники трех стран ушли с внутренних границ. Более того, цифры товарооборота позволяют оценить эффективность работы Таможенного союза.



В работе Таможенного союза специалисты находят больше плюсов, чем минусов. Хотя до сих пор неравные условия хозяйствования не могут дать одинаковых условий для конкуренции товара. И все в ожидании появления Единого экономического пространства. Поэтому и пытаются устранить проблемы до первого января будущего года, когда этот масштабный проект будет запущен.