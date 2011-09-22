Инфраструктура на белорусском участке внешней границы Таможенного союза названа экспертами одной из лучших в мире

В спецодежду из тканей этого предприятия одеваются и в Казахстане, и в России. Здесь отмечают устойчивый рост экспорта на страны Таможенного союза. Ведь торговать стало теперь выгоднее, а доставлять товар быстрее – стерлись границы внутри Таможенной тройки.
Андрей Певень, начальник отдела продаж по СНГ и дальнему зарубежью:
Наши позиции там еще более укрепились. Мы конкурируем не только с производителями СНГ, но и Юго-Восточной Азии. Даже из Китая дольше ждать ткань, чем из Беларуси, хотя мы находимся за пять тысяч км, а Китай уже за 140 км от Алма-Аты.
А это уже Витебск, где менеджеры думают, как побыстрее расширить сеть продаж в Казахстане.
Николай Силинов, генеральный директор предприятия по производству упаковки:
Констатирую тот факт, что мы сократили свои затраты на перевозку. Раньше машины простаивали в очередях, теряли время.
Выгоду от Таможенного союза признал и частный бизнес, который все новшества традиционно встречает настороженно. Набирают обороты приграничная торговля и кооперационные связи. К фирмам и малым предприятиям стран Таможенной тройки стали пристальней присматриваться европейские партнеры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Георгий Бадей, председатель правления Бизнес-союза предпринимателей имени профессора М. Кунявского:
Если оценивать Таможенный союз с точки зрения бизнеса, то, в целом, это очень нужное и правильное направление движения наших стран. Совершенствовать наше законодательство, регулирующее таможенную политику, следует.
Тем временем, эксперты констатируют: Таможенный союз позволит Беларуси, России и Казахстану активно интегрироваться в глобальную экономику. О стремлении к более тесном партнерству, в частности, с белорусской таможней, уже заявляют в ВТО.
Микурия Кунио, генеральный секретарь Всемирной таможенной организации:
ВТО устанавливает международные стандарты в таможенной деятельности. И нам очень приятно, что ваша белорусская служба активно внедряет их в свою деятельность. Тем более, что Беларусь – часть Таможенного союза, а значит и вносит вклад и в развитие таможенного дела в мире.
Инфраструктуру на белорусском участке внешней границы Таможенного союза на форуме в Минске назвали одной из лучших в мире. Ее обустроенность способствует развитию внешней торговли стран Союза, и это видно по растущему товарообороту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Андрей Бельянинов, председатель Федеральной таможенной службы России:
Серьезных угроз мы не увидели после того, как таможенники трех стран ушли с внутренних границ. Более того, цифры товарооборота позволяют оценить эффективность работы Таможенного союза.
В работе Таможенного союза специалисты находят больше плюсов, чем минусов. Хотя до сих пор неравные условия хозяйствования не могут дать одинаковых условий для конкуренции товара. И все в ожидании появления Единого экономического пространства. Поэтому и пытаются устранить проблемы до первого января будущего года, когда этот масштабный проект будет запущен.