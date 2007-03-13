Информация для любителей домашних питомцев

В Беларуси ужесточено наказание за нарушения правил содержания и выгула домашних животных.

Штраф может быть до 300 тысяч рублей. По ранее действовавшему административному законодательству за выгул собаки без намордника и поводка был предусмотрен штраф до 5 базовых величин, сейчас она возросла до 10. Владельцы собак и кошек обязаны в трехдневный срок зарегистрировать в ЖЭСе животное и получить жетон, который необходимо прикрепить к ошейнику.

Кроме этого, собак можно выгуливать только на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков до трех месяцев и собак декоративных пород.

В новом законодательстве также ужесточена ответственность хозяев домашних животных, чьи питомцы нанесли вред имуществу и здоровью граждан. Так, если собака или кошка покусала человека, повредила одежду или другое имущество, то к их владельцу может быть применен штраф от 10 до 30 базовых величин, а также административный арест до 15 суток. В этом случае, вопрос о наказании будет решать суд.