Информационные технологии необходимы в учебно-воспитательном процессе

В столице открылась специализированная выставка мультимедийных программных продуктов, которые разработаны не только учителями, но и учениками. Экспозиция является основным этапом городского конкурса в области информационных технологий. Ее цель -выявление творческого потенциала педагогов по использованию технологий в учебно-воспитательном процессе. В рамках выставки проводился круглый стол, где коллеги в области образования смогли познакомиться с интересными разработками и поделиться собственным опытом в использовании готовых программных продуктов.