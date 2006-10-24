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Информационные технологии необходимы в учебно-воспитательном процессе

24 октября 2006 13:41
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В столице открылась специализированная выставка мультимедийных программных продуктов, которые разработаны не только учителями, но и учениками. Экспозиция является основным этапом городского конкурса в области информационных технологий. Ее цель -выявление творческого потенциала педагогов по использованию технологий в учебно-воспитательном процессе. В рамках выставки проводился круглый стол, где коллеги в области образования смогли познакомиться с интересными разработками и поделиться собственным опытом в использовании готовых программных продуктов.
# общество

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