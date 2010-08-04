Индивидуальные предприниматели в Минске. Как избежать финансовых рисков и не стать банкротом

Имиджмейкеры не устают повторять: беспроигрышное дело начинается с беспроигрышного образа. Однако с таким приятным заблуждением все-таки придется попрощаться. Так что же ставит знак равно между двумя смыслами: «загореться идеей» и «прогореть»?

Татьяна Кибалко, корреспондент телекомпании СТВ:

Когда начинали, столкнулись ли вы с проблемой первоначального капитала?

Светлана Марковская, директор дизайн-студии:

Конечно!

Татьяна Кибалко:

И как она решалась?

Светлана Марковская:

Просто одолжили денег.

Еще несколько назад Светлана Марковская могла дать фору любой рукодельнице. Даже самый прохудившийся клубок шерстяной нити в три счета раскручивала до уровня успешного проекта. Сменить бизнес-профиль решила после того, как по петелькам изучила изнанку рукоделия. Теперь вместо крючка и спиц — виртуальная реальность.

Татьяна Кибалко:

А в убыток приходилось работать?

Светлана Марковская:

В некоторых проектах приходилось работать в убыток, даже больше, чем в стоимость проекта. Мы молодая студия, поэтому приходилось работать за маленькие деньги, причем работать очень хорошо, чтобы наработать портфолио и иметь возможность показать, что мы можем.

Стиль-пакеты, логотипы, полиграфический дизайн, сайты любой сложности — на счету фирмы сотни заказов и креативных разработок в действии. Но что такое «настоящий спрос», команда узнала только после того, как стала одним целым, а не частью прогоревшей компании. Проблемой №1 обернулся вопрос «Кто мы?». Невнятная правовая база подгоняла молодое предприятие то под пункт «услуги населению», то под «производство рекламы» и додумались-таки в конце концов: «так будете ж работать с базой данных!».

Александр Михайлов, начальник отдела менеджеров дизайн-студии:

Трудно сказать, какое коммерческое предприятие сейчас является абсолютно финансово устойчивым. На это влияет множество факторов. К примеру, если клиенты задерживают оплату, то это отражается на нашей зарплате. Если нам задерживают, то и мы задерживаем. А это, в свою очередь, влияет на всю цепочку — задерживаются платежи.

Светлана Марковская, директор дизайн-студии:

Когда вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь № 60 «О мерах по совершенствованию и использования национального сегмента сети Интернет», у нас заморозилось много проектов. К тому же, затратная часть по техническому обслуживанию интернет-сайтов увеличилась почти в два раза. В результате само производство уменьшилось почти в три раза. Поэтому сейчас работники трудятся в три раза интенсивнее, чем раньше.

Лилия Коваль, вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Есть вопросы, которые могут трактоваться двояко, во всяком случае, в новом Налоговом Кодексе и Кодексе административных правонарушений. Изменения в законодательстве иногда приводят к банкротству субъектов хозяйствования.

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Главный бухгалтер Елена Колтович знает, что значит начинать дело «с нуля» и что такое «прибыль в минусе». Пока статьи законов переписываются с завидным постоянством, дизайн-студии, признается, не позавидуешь.

Елена Григорьевна Колтович, главный бухгалтер дизайн-студии:

Я не могу сказать, что это угасание — это очередная трудность в нашей работе. Иногда бывают задержки с выплатой зарплаты. Во-первых, когда надо сделать какие-то первоочередные платежи, чтобы наша деятельность вообще осуществлялась. Во-вторых, когда деньги к нам не поступают.

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Наша съемочная группа СТВ, пожалуй, единственные, кто за последние месяцы сделает заказ у предприятия по продаже мебели, да и то — по сценарию.

О том, как продали даром продукцию на десятки тысяч долларов, теперь директор фирмы Светлана Зуенок вспоминает со слезами на глазах. Словом, заказчик в долг забрал партию жалюзи, а позже выбросил законную прибыль предприятия на ветер. Суды, суды — и никакого результата.

Светлана Зуенок, директор частного унитарного торгового предприятия по продаже мебели:

Большой крах был, мне года два надо было на восстановление своего здоровья. Я машину и квартиру продала. Заказов нет. А аренду, налоги платить надо. Кажется, будто завтра будет лучше, и где-то одалживаешь, как-то выкручиваешься…

Сейчас все идет к тому, что еще лет 5 — и таких мелких, как мы, просто не будет. Сейчас открываются гиппермаркеты, большие магазины, торговые центры, куда люди охотнее ходят, к тому же, цены там совсем другие.