Индийский долгожитель отпраздновал 137-й День рождения

Дважды за свою жизнь Хабаб Миям стал свидетелем смены столетий.

В городе Джайпур, в доме долгожителя собрались около ста ближайших родственников именинника. Каждому из них Хабаб Миям преподнес кусочек праздничного торта. Долгожителя поздравили городской мэр, многие политические и общественные деятели.

Миям - в прошлом музыкант. На протяжении многих лет он играл на кларнете в военном оркестре. Три года назад осуществил свою заветную мечту, совершив паломничество в Мекку. Теперь индийский долгожитель хочет встретиться с президентом Индии Абдулом Каламом

Предполагается, что Хабаб Миям будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, у которого самая долгая жизнь в истории планеты. Ранее он был включен в Национальную книгу рекордов Индии, как старейший житель своей страны.