Индийских заключенных будут досрочно отпускать на свободу за успехи в йоге

Уроки йоги в тюрьмах Индии не пользовались особой популярностью, пока в штате Мадхья-Прадеш не нашли оригинальный способ мотивации прогульщиков. Тем, кто будет ходить на занятия, пообещали значительно сократить срок заключения.

Власти штата Мадхья-Прадеш рассчитывают, что система скидок будет популярна в будущем, и уже готовы поощрить несколько десятков активистов из числа узников. Согласно обещаниям тюремщиков, 68 из 400 человек, ныне занимающихся йогой в местной тюрьме, вот-вот досрочно освободятся, пишет NEWSru.com.

Ежедневные уроки йоги для преступников тюремное начальство ввело еще два года назад. Таким образом планировалось поддерживать в норме состояние здоровья заключенных. Но инициатива администрации тюрьмы была встречена без восторга. Немногие осужденные стали на путь духовного очищения, да и приходили на занятия от случая к случаю. Чтобы повысить посещаемость, власти штата ввели бонусную систему: пообещали урезать срок тем, кто будет присутствовать на уроках регулярно. Тюремное начальство установило четкие расценки: 100 посещений занятий йогой эквивалентны 36 дням, проведенным за решеткой.

Некоторые заключенные признаются, что ходят на занятия не ради галочки. «Я занимался йогой с 1993 года, поэтому здесь меня выбрали инструктором, — приводит BBC слова осужденного Нарьяна Шармы. — Если мы с утра позанимались, потом мы очень хорошо себя чувствуем. Все злые мысли уходят». По словам заключенного, именно такие «злые мысли» и приводят людей за решетку, толкая на преступления. «Я надеюсь, что после освобождения мы сможем применить все эти уроки и будем активно пропагандировать йогу», — заключил Нарьян Шарма.