Имя лучшего белорусского педагога назовут 30 сентября

Больше двух десятков лучших педагогов Беларуси. У каждого за плечами – несколько пройденных этапов конкурса. Школа, район, город и область. Теперь – республика. Здесь конкурсный отбор еще жестче.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Очень важно выявить не просто учителя, который владеет современными технологиями или владеет глубоко предметом. А учителя, который, владея всем этим, способен в конкретной ситуации заинтересовать ребят.

В финале педагоги практически по всем школьным предметам – математика, языки, физика, химия, биология, география. Общий преподавательский стаж – около 300 лет. Разные школы, предметы, и у каждого педагога свои методы работы.

Оксана Пекурина, учитель английского языка светлогорской гимназии:

Учитель должен быть таким, чтобы он мог вести детей и увлечь их за собой. А для этого нужно знать потребности детей их интересы. И быть интересным для учеников.

Всё это волнение и ответственность Алесе Зеневич знакомо. Учитель белорусского языка и литературы школы №43 в прошлом году стала лучшей в столице. После победы, вспоминает, было много предложений работы. Однако из школы, которую она закончила сама, а главное, от детей, уйти не смогла.

Алеся Зеневич, победитель конкурса «Столичный учитель столичному образованию»:

Адчуваць тое, што ты пастаянна пад пільным поглядам, што ўсе ведаюць, што ты такое высокае званне носішь, прымушае не спыняцца, пастаянна імкнуцца ўдасканальвацца і адпавядаць гэтаму званню. І перш за ўсе, напэўна, быць цікавай дзецям.

И у педагога это получается. Алеся Николаевна для учеников не просто учитель – хороший друг.

Алина Лис, ученица 11 «А» класса минской средней школы №43:

Это такой человек — очень открытый веселый. Сам того не подразумевая, ты все запоминаешь, и тебе интересно и клево.

В финал конкурса вышел 21 педагог из всех областей Беларуси. Эта неделя станет для них одним большим уроком. Учителя будут вести занятия в незнакомых классах и даже проходить психологические тестирования. И уже им строгое жюри будет ставить оценки. А имя лучшего белорусского педагога назовут 30 сентября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».