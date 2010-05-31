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Имя Героя Советского Союза Федора Малышева присвоено минской школе

31 мая 2010 08:31
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В годы Великой отечественной командир диверсионной группы лично пустил под откос 18 вражеских эшелонов.

После войны Федор Алексеевич посвятил жизнь науке. По словам близких и друзей, он был скромным и интеллигентным человеком. Впрочем, ученики 48-й школы знают о герое все, ведь они не один год собирали материалы о семье Малышева, его фронтовом прошлом и мирных буднях.

Лола Пахомова, директор СШ № 48 Минска:
– Именно эти выпускники заслужили право, чтобы наша школа была названа этим именем. Они много лет были шефами над семьей Федора Алексеевича Малышева, были частыми гостями в этой семье.

Ольга Малышева, вдова Героя Советского Союза Федора Малышева:
– Хороший был человек, добрый, интеллигентный.

# общество

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