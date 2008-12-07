Импровизированная SOS-деревня для сирот появилась в Минской области

В деревне Дубица Солигорского района за последние 3 года взяли на воспитание 32 ребенка. "Вторыми родителями" стали 19 супружеских пар. Одних – оформили над малышей в приёмные семьи, другие – и вовсе усыновили. В деревне Дубица Солигорского района – традиция. По четвергам здесь собираются на чаепитие. Разговоры все чаще о детях. Родных и приёмных. Взять на воспитание чужого ребёнка – у каждой мамы свой мотив.



SOS-деревня для тех, кому судьба дала второй шанс. За последние три года жители Дубицы взяли на воспитание 32 ребёнка. Крохотной деревушки под Солигорском нет даже на карте автомобильных дорог. Местные же сторожили уже давно окрестили её столицей детского счастья.