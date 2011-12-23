Импортозамещение в Беларуси: детские смеси, сыр с голубой и белой плесенью, научный парк белорусских ученых

Новости Беларуси. Закрытый цикл производства и полная стерильность. В небольшом цеху готовят сухие смеси для детского питания.

Еще лет пять назад этот продукт в Беларусь завозили из-за рубежа. А сейчас даже в ингредиентах доля импорта буквально тает.

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Если раньше в детских смесях была до 30% импортная составляющая, то было освоено производство концентрата сывороточных белков, сейчас осваивается деминерализованная сыворотка. Импортная составляющая уже будет не больше 5-6%.

Сыр с голубой и белой плесенью вот-вот начнут производить в Беларуси. Потомственный сыродел вывел формулу импортного аналога. Стоимость будет в разы ниже, а вот по качеству продукт вполне сможет конкурировать с иностранными двойниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Объедков, заведующий лабораторией сыроделия и маслоделия Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Мы делаем все из натурального молока, без каких либо консервантов, без каких-либо добавок. Импортное составляющее – только сычужный фермент.

Вовлечь научное сообщество в решение программы импортозамещения. Об этом говорил и Президент на семинаре для руководящих работников. Белорусские ученые предлагают создать свой научный парк. По аналогии с парком высоких технологий, где главным товаром станут «умные» услуги, а идеи можно будет продавать на экспорт.

Петр Витязь, первый заместитель Председателя президиума НАН Беларуси:

Мы могли бы создавать по лазерной технике, оптике, компьютерной технике, по ряду направлений новых материалов. Если это удастся, то это значительно поднимет потенциал использования знаний наших людей по участию. Будет доход государству, будет интерес для молодежи.

За последние десять лет доля импорта в той же мясо-молочной продукции в Беларуси снизилась в семь раз. К слову, треть произведенного мы уже сами экспортируем. Снятие барьеров в рамках ЕЭП даст возможность наукоемкому продукту более свободно входить на гигантский общий рынок.