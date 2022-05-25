Импортозамещение красоты. Растения для озеленения Минска будет поставлять ботанический сад

Новости Беларуси. Импортозамещение красоты. Клубневые бегонии, сальвия, вербена, тагетесы, колеусы и виола. Растения для озеленения столицы будет поставлять ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее они только консультировали озеленителей в вопросах посадки, выборе растений на те или иные территории. Всего же в 2022 году столицу украсит примерно 1,5 миллиона однолетников. Постепенно их количество планируется сокращать и переходить на многолетники. В 2022 году их высадят около 67 тысяч.

Наталья Глушакова, заведующая отделом садоустройства и садово-паркового строительства Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Порядка 2 000 у нас реализация для населения. Главное – подобрать умело, чтобы это был беспрерывный процесс цветения, то есть один многолетник сменяет второй многолетник. А все однолетние культуры цветут с весны до осени. Спирея – кустарник. Сейчас очень много «Зеленстрой» высаживает на склонах по кольцевой дороге. Все красивые.