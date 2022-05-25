Импортозамещение красоты. Растения для озеленения Минска будет поставлять ботанический сад

Новости Беларуси. Импортозамещение красоты. Клубневые бегонии, сальвия, вербена, тагетесы, колеусы и виола. Растения для озеленения столицы будет поставлять ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Импортозамещение красоты. Клубневые бегонии, сальвия, вербена, тагетесы, колеусы и виола. Растения для озеленения столицы будет поставлять ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее они только консультировали озеленителей в вопросах посадки, выборе растений на те или иные территории. Всего же в 2022 году столицу украсит примерно 1,5 миллиона однолетников. Постепенно их количество планируется сокращать и переходить на многолетники. В 2022 году их высадят около 67 тысяч.
Наталья Глушакова, заведующая отделом садоустройства и садово-паркового строительства Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Порядка 2 000 у нас реализация для населения. Главное – подобрать умело, чтобы это был беспрерывный процесс цветения, то есть один многолетник сменяет второй многолетник. А все однолетние культуры цветут с весны до осени. Спирея – кустарник. Сейчас очень много «Зеленстрой» высаживает на склонах по кольцевой дороге. Все красивые.
У ботанического сада есть возможность не только поставлять посадочный материал озеленителям, но и обеспечить научные работы Минскому парниково-тепличному комбинату. Это сократит ежегодную закупку семян за рубежом.