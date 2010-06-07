Имидж Беларуси в интернете обсудили в Минске

Оказалось, байнету есть к чему стремиться. Далеко не все национальные сайты «говорят» на иностранном языке.

Интерент-пространство в масштабах государства – это дорога с двусторонним движением. С одной стороны – позиционирование имиджа страны, что важно в первую очередь для сферы туризма. С другой – хороший способ реализации товаров за рубеж. Ведь грамотная интернет-политика – самый дешевый способ развития экспорта и поиска инвесторов.

Узнать рейтинг государства в интернете сейчас проще простого. Для этого в стандартную поисковую систему надо просто ввести название страны. Если в десятке первых ссылок хотя бы треть – на национальные ресурсы, результат уже считается высоким.

Алексей Мацевило, руководитель интернет-проекта «Belarus.by»:

– Свои позиции отстоять в первой поисковой десятке – дело нелегкое. Например, тот же Китай на сегодняшний день в первой десятке запроса в Гугл по слову «Китай» имеет три ресурса, один английский, остальные – американские.

Единственный белорусский ресурс в топ-10 ссылок Гугла – портал Беларусь.бай. И этот информационный прорыв – пока единственный. Сайт рассказывает о стране во всех ракурсах: от национальной кухни до туристических жемчужин. Причем, на трех языках. Это и есть тот лингвистический минимум, который необходим современному интернет-источнику.

Андрей Савиных, пресс-секретарь, начальник управления информации министерства иностранных дел Республики Беларусь:

– Создавая сайты на русском языке, мы можем нести определенный сигнал, в основном, на сопредельные страны. Если материал не издан на английском, французском, немецком, то для продвижения в сети интернет его не существует.

Однако имидж страны создают не только официальные сайты. Уже выросло поколение, которое получает основную информацию из социальных сетей. Исключительно ту, которая интересна. И уже потом, если интересно, узнают больше о стране того самого «Волшебного кролика».

Алексей Васильков, ведущий специалист информационно-аналитического центра при администрации президента Республики Беларусь:

– Помните ролик с белорусским танцором на Ютюб? Он принес нашей стране узнаваемости больше, чем, возможно, многие печатные СМИ.

Действительно, белорусский школьник заставил танцевать пол Европы. И пиар-компания страны получилась сама собой. Потому что приковал внимание не только к своей персоне, но и к стране в целом. Рейтинги пошли вверх на всех уровнях. Но это был своего рода «сезонный» интерес. Ничто не стоит на месте, а интернет – тем более. Поэтому за раскрутку виртуального образа страны взялись законодательно. Недавний указ №60 обозначил новые требования. И указал на недостатки.

Юрий Царик, заместитель начальника управления электронных СМИ министерства информации Республики Беларусь:

– Не хватает нам, во-первых, иноязычных версий сайтов. Во-вторых, регулярной, полноценной наполняемости сайта и регулярной обновляемости. Третье, что отмечают специалисты – это интерактивность сайтов, наверное, это самое слабое место.

В первую очередь замечания касаются сайтов предприятий. И это важно потому, что в условиях кризиса интернет оказался самым дешевым способом общения с покупателем. Именно поэтому в условиях всеобщего психоза экономии сейчас выгодно развивать веб-ресурсы.

Алексей Мартиненок, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.