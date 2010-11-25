Имидж Беларуси – от картошки до пива и природы

Белорусский бренд – это стабильность. Об имидже нашей страны на мировой арене 25 ноября говорили эксперты в Минске. Международный форум собрал специалистов в области инвестиций, экономики, дипломатии, рекламы, туризма. Каждая из этих сфер по отдельности участвует в создании цельного образа государства.

Что такое Беларусь для иностранца? Минск, главный интернет-портал или бизнес-контракты? Создать имидж государства на мировой арене – значит сложить его по кусочкам, и их гораздо больше, чем мы себе представляем.

В сознании туриста страна может ассоциироваться с чем угодно: от картошки до пива и природы. И сегодня это представление формируется вполне осознанно. Об этом говорили в Минске ведущие PR-специалисты. Помимо выступлений и мастер-классов, на форуме представили ряд уже готовых концепций имиджа. В том числе для Беларуси. Работы присылали даже из дальнего зарубежья.

Роман Костицын, соорганизатор конкурса «Творческая концепция имиджа Республики Беларусь»:

В Китайском городе Далянь существует землячество белорусов, которых очень волнует продвижение имиджа Беларуси. И нам оттуда прислали одну из лучших работ конкурса.

Оказывается, даже обычный ролик о Минске может сотворить сенсацию. Как минимум, в интернете работа, в основном с фотоаппаратом, уже достаточно нашумела, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Имидж – это деньги. Которые везут туристы. История знает много государственных попыток выгодно себя показать. Получалось не у всех. К примеру, болгары, три года назад вступившие в ЕС, сразу заявили о том, что они – «непознанные» европейцы. Только остальные европейцы не поняли, почему они должны туда ехать. Зато венгры сказали, что умеют профессионально лечить зубы. И открыли миру стоматологический туризм. Перспективы Беларуси на рынке громких заявлений эксперты тоже оценили.

Александр Крылов, директор Берлинского Вест-Ост института (Германия):

Для меня Беларусь ассоциируется с гостеприимством, теплотой, душевностью. Если речь идет о туризме, что мы можем предложить: сельский туризм – это одно из наиболее подходящих направлений.

А вот крупный британский институт приехал в Минск с уже готовыми результатами исследований, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Специалисты дали оценку белорусскому архетипу. По заключению ученых получилось, что белорусы, по сути, – хозяева. Соответственно, преподносить страну выгодно с точки зрения сохранения традиций, природы, и даже времени.

Наталья Лещенко, эксперт института государственных идеологий INSTID (Великобритания):

Все связано с сохранением времени. В Беларуси очень удачно расположен часовой завод. Белорусы очень технично и добросовестно делают свои продукты, с ответственностью. В Беларуси очень удачно можно развивать органические продукты.

Одним словом, выгодно себя показать в мировом масштабе – это настоящая наука. В нашем случае – наука сохранять традиции.