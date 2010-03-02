Имена победительниц республиканского конкурса «Женщина года» назвали в Минске

Мастер хореографии, милиционер, врач и мама чемпиона — самые успешные леди различных профессий и должностей получили награды.

Его взлет — и ее заслуга. Встречи, проводы, тренировки, чемпионаты и ожидания. Женское счастье в семье Елены Дащинской — это успех ее сына. Сегодня она первая — лавры и ступень пьедестала в ее честь. Ведь вырастить успешного ребенка — заслуга «высшей пробы».

Елена Дащинская, финалист конкурса «Женщина года - 2009»:

Горжусь, потому что он и человек чудесный: мягкий, добрый, честный.

Весь год во всех районных и областных женских организациях выбирали достойных. Кстати, самой старшей Ольге Аксентьевне Андросюк 93 года. Она выстояла войну, вырастила детей и сегодня поднялась на сцену.

Надежда Ермакова, председатель жюри конкурса «Женщина года - 2009»:

В первую очередь матери, общественницы, производственницы, политические деятели, руководители и просто женщины. Мы хотим этим конкурсом показать, что женщина тоже достойна быть первой.

«За активную общественную деятельность», «За достижение в воспитании детей», «За благотворительность и милосердие» — всего девять номинаций за сильную позицию слабого пола. А вот эта награда, соединяет, казалось бы, два несовместимые понятия — «За женское мужество». И даже она в наше мирное время нашла свою обладательницу.

Хоть судьба с ней сыграла совсем не по-детски, инвалид с детства Елена Василевич роль женщины, матери и хранительницы домашнего очага выполняет по-взрослому. Ее дом — ее крепость и она мужественно держит оборону на всех фронтах.

Елена Василевич, лауреат конкурса «Женщина года - 2009»:

Я в своем положении точно также могу и воспитать ребенка, и приготовить поесть, и убрать, и постирать, и клумбу сделать там, и вышивать.

Она тоже вырастила спортсмена, пусть и не олимпийских высот, но высоких достижений. Её сын — студент университета и мастер спорта по гребле. Он для матери надежда, поддержка и опора. Недавно женился и вот-вот будут внуки.

Елена Василевич, лауреат конкурса «Женщина года - 2009»:

Если бы у меня не было сына, я не знаю, как пошла бы у меня жизнь — это стимул, лично я живу сейчас ради сына.