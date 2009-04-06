Имена новым обитателям витебского зоопарка придумают горожане

Администрация приняла такое решение, чтобы привлечь посетителей. Безымянные новоселы - это парочка трехмесячных камерунских козлят. От своих домашних собратьев они отличаются только карликовым ростом. Сейчас козлята соседствует с морскими свинками и волнистыми попугайчиками. В вольере с разными птицами поселилась еще одна новая семья - колоритный петушок и две шелковые курочки. Они мгновенно привлекают внимание необычным оперением. Новоселы прибыли из Минского зоопарка.



- Особенности их заключаются в том, что у них недоразвиты бородки 2-3-го порядка на перьях, а развит непосредственно только стержень пера и само перо, - говорит Сергей Орлов, методист витебского зоопарка. - Из-за этого издалека пух у них похож на шерсть и окраска конечностей – это гребешок и сами конечности имеют синеватую окраску.

