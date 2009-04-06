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Имена новым обитателям витебского зоопарка придумают горожане

06 апреля 2009 08:08
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Администрация приняла такое решение, чтобы привлечь посетителей. Безымянные новоселы - это парочка трехмесячных камерунских козлят. От своих домашних собратьев они отличаются только карликовым ростом. Сейчас козлята соседствует с морскими свинками и волнистыми попугайчиками. В  вольере с разными птицами поселилась еще одна новая семья - колоритный петушок и две шелковые курочки. Они мгновенно привлекают внимание необычным оперением. Новоселы прибыли из Минского зоопарка.

- Особенности их заключаются в том, что у них недоразвиты бородки 2-3-го порядка на перьях, а развит непосредственно только стержень пера и само перо, - говорит  Сергей Орлов, методист витебского зоопарка. - Из-за этого издалека пух у них похож на шерсть и окраска конечностей – это гребешок и сами конечности имеют синеватую окраску.
 
# общество

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