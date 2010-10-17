Имена более 700 тысяч советских военнопленных стали известны за последние 10 лет

Сотни тысяч советских военнопленных, умерших в лагерях Третьего рейха, считались без вести пропавшими. Благодаря совместной работе Комитета госбезопасности Беларуси и немецкого объединения «Саксонские мемориалы», стали известны места захоронений более 800 солдат брестчины.

Сколько всего советских солдат и офицеров было в руках вермахта, до сих пор точно неизвестно. Обычно историки называют цифру в 4,5 миллиона. Больше половины погибли от эпидемий, голода и непосильного труда. Нина Павловна – одна из многих, чей отец, солдат красной армии, долгие годы значился пропавшим без вести.

Нина Огиевич, дочь солдата Великой Отечественной войны:

Когда война закончилась, я была еще небольшая. Остались мы с матерью. Из нашей деревни с отцом был один человек. Он вернулась после войны домой. Рассказал, как они попали в плен, как над ними издевались.

Искали информацию всей семьей. Обзванивали архивы, посылали запросы. Всё в пустую. На этом поиск мог и завершиться. Однако около года назад в районных изданиях начали публиковать списки воинов, погибших в годы Великой Отечественной. Там-то и объявился Труханович Павел Ефимович.

Как выяснилось, могила находится в немецком Карлсруэ. По удивительному совпадению у семьи Нины Павловны в этом городе были знакомые.

Екатерина Богданова, правнучка солдата Великой Отечественной войны:

Подружка мой сестры живет как раз в том городе, где похоронен наш прадед. Она обошла там все кладбища, нашла эту могилу и прислала нам фотографию.

Беларусь участвует в международном проекте по установлению судеб военнопленных и мест их захоронения с 2002 года. За это время специалисты обработали сведенья о 14 тысячах пропавших без вести белорусов. Это значит, на мемориальных досках вместо «Неизвестный» все чаще появляются конкретные имя и фамилия.

Клаус-Дитер Мюллер, директор объединения «Саксонские мемориалы»:

Идея проекта возникла в духе дружбы и мира. Наше

сотрудничество с белорусской стороной очень тесное и дружественное.

На первом этапе проекта в 2000 году немецкая сторона основное внимание уделяла установлению судеб советских офицеров. Затем начали сбор данных по рядовому и сержантскому составу Красной армии. За 10 лет беспрерывных поисков и сотрудничества с белорусскими, украинскими и российскими архивами стали известны имена более 700 тысяч советских военнопленных. Однако до конечной точки работы еще далеко. Ведь, как говорится, война не закончена, пока не похоронен последний солдат.

Владимир Новиков. Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест