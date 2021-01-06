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Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?

06 января 2021 19:53
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Новости Беларуси. Во многих белорусских семьях вечер 6 января проходит за праздничным столом. А вообще, этот день белорусы проводят по-разному, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поселке Махово Могилевского района возрождают один из самых ярких праздников наших предков – Коляды.

Юлия Мычка присоединилась к празднику.

Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?-1

Мы с девчонками с самого утра начинаем готовить имбирные пряники. Причем это наш семейный рецепт. Они очень вкусные, ароматные. Это, помимо вкусной еды, еще интересное занятие для нас всех.

Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?-4

Тесто для авторской рождественской выпечки семья Чубиковых замешивает далеко не первый год. Праздничный рецепт обрастал новыми ингредиентами, пока не получился, по мнению хозяйки дома, идеальным. Пряники из рождественского теста не черствеют полгода, и полакомиться ими можно будет даже летом. Маленькие из них станут десертом для сочельника. А вот изысканную выпечку, сделанную своими руками, Чубиковы уже завтра, 7 января, подарят родственникам и близким. Вечер Рождества семья проведет в узком домашнем кругу.

Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?-7

Инна Чубикова, жительница Могилева:
Рождество это все-таки семейное. Мы предпочитаем устроить очень вкусный ужин, посидеть, поговорить, пообщаться с детьми, загадать желания, обсудить, может быть, планы на следующий год.

Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?-10

Юлия Мычка, корреспондент:
Рождественские чудеса в семье Чубиковых начинаются с самого утра, ведь под елкой младшую дочь уже ждет долгожданный подарок.

Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?-13

Кристина Чубикова, жительница Могилева:
Я так давно мечтала о кролике. Для меня это настоящее рождественское чудо. Я назову ее Бекки.

Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?-16

Дарья Чубикова, жительница Могилева:
Я верю в рождественские чудеса, но также я думаю, что без стараний ничего не получится. В этому году я хочу поступить в университет, поэтому моим желанием было хорошо сдать вступительные экзамены.

Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?-19

А в поселке Махово Могилевского района звенит бубен. Рождество без снега и морозов здесь украсят народными пением и обрядами. Деревне больше 400 лет, и все это время ни одна зима не обходилась тут без колядного гулянья.

Красивый и веселый зимний обряд укрепляет дружбу между соседями. От дома к дому ручеек коляды становится все длиннее.

Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?-22

Людмила Елисеенко, руководитель ансамбля народной песни «Ручеек»:
У нас есть очень много героев, даже черт есть, есть положительные герои и отрицательные. 
А как вы распределяете, кто кем будет? Мне бы сказали: «Будешь чертом». Я говорю: «Не буду».
По характеру, каждый человек по своему характеру, он чувствовать должен.

В этот вечер хозяева не запирают двери, а наоборот, ждут гостей. Как и наши предки, современные белорусы верят, что ночь перед Рождеством полна чудес.

Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?-25

Людмила Генцелева, жительница агрогородка Махово:
Новый год волшебный праздник, а Коляда – еще больше. Это приходит волшебство. Коляда – это традиция. И мы хотим, чтобы сохранялась эта традиция. Люди несут добро, несут настроение, переодеваются, готовятся.

# Православные в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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