Им подвластен эфир!

Сегодня - профессиональный праздник отмечают работники радио, телевидения и связи.

Открытие радио было сделано А.С. Поповым 112 лет назад и эта дата посвящена одному из великих изобретений человеческой культуры.

История же белорусского радио началась в 1925 году. Современные передающие устройства обеспечивают в настоящее время устойчивый прием программ не только на всей территории Беларуси, но и в приграничных районах России, Украины, Польши, Литвы и Латвии. Белорусское телевидение впервые в эфир вышло 1 января 1956 года.

Сегодня в стране три национальных телеканала. СТВ прочно занимает свою нишу и для многих телезрителей является самым интересным и любимым. За 6 лет телекомпания расширила область своей деятельности, и сегодня СТВ невозможно представить без многочисленных телепроектов различных жанров и направлений.

В свой профессиональный праздник журналисты встречают на рабочих местах, готовят репортажи и программы, ищут интересную информацию, чтобы не потерять своего зрителя и подтвердить статус увлекательного телевидения.