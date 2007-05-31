В Беларуси созданы все условия для развития способностей и талантов молодых людей. Об этом заявил Президент страны.

Александр Лукашенко встретился с талантливой молодежью. Это традиционное ежегодное общение главы государства с учащимися - призерами международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. За победы на международных соревнованиях они удостоены права быть лауреатами специальных президентских фондов по социальной поддержке одаренных учащихся, студентов, талантливой молодежи. Александр Лукашенко вручил им сегодня удостоверения и нагрудные знаки, а также Благодарности Президента.

Как говорят, талант - это 10% то, что дает природа. Всё остальное - результат кропотливого труда. Лауреаты и стипендиаты президентского фонда трудятся над собой постоянно, и именно это дает им возможность по лестнице знаний перескакивать через ступеньку, а то и две.

Молодые интеллектуалы с каждым годом все увереннее заявляют о себе в самых различных сферах знаний, в искусстве, культуре. К юным талантам Президент обращается с особым уважением. Говорит, научная и творческая судьба каждого интеллектуала в нашей стране взята под опеку и контроль министерствами образования и культуры. Создать банк данных на дарования - это было отличной идеей.

Лауреатами и стипендиатами Президентских фондов сегодня стали юные физики, математики, химики и биологи. А ещё музыканты. Среди последних - особо выделялся Дмитрий Колдун. За успешное выступление на конкурсе "Евровидение -2007" глава государства вручил ему Благодарность Президента. И положительно отозвался о песенном таланте Дмитрия.

За 11 лет существования специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов финансовую помощь получили более 14 тысяч учеников, студентов и преподавателей. Как отметил Александр Лукашенко в ходе церемонии, более половины школьников в нашей стране сегодня знают, что такое дифференцированное обучение. Для них открыты двери 165 гимназий и 36 лицеев. Кроме того, свыше полумиллиона юных белорусов ежегодно принимают участие в республиканской предметной олимпиаде. И ещё несколько сотен - на международных турнирах. Уже более 200 белорусских школьников завоевали медали этих престижных соревнований. Для них напоследок прозвучал совет от Президента: "не поддаваться звездной болезни".